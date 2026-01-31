AlfAlberto, D come Dignità: riflessione settimanale sul valore delle parole VIDEO

Per Alberto Antonello, la dignità non è qualcosa che si possiede in base al ruolo sociale, ai successi o alle ricchezze: è un valore che appartiene a ogni essere umano per il solo fatto di esistere.

Secondo Antonello, la dignità umana è intrinseca e universale, non negoziabile e non misurabile, perché donata da Dio a tutti in egual misura. Quando viene ferita dall’umiliazione, dalla discriminazione o dall’indifferenza, ne risente l’intera comunità e non solo chi la subisce.

Custodire la dignità degli altri significa guardare, ascoltare e comprendere, trattando ogni persona con rispetto, indipendentemente da colore, religione o confini. In una società che spesso valorizza più l’apparire che l’essere, l’appello del pastore è rivolto a compiere piccoli gesti quotidiani di vicinanza ed empatia, capaci di trasformare la relazione con gli altri.

Occorre collaborare con Dio per fare in modo che ogni giornata sia migliore, ricordando che con Gesù "tutto è possibile".