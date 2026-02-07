Scuola, settimana letteraria per gli allievi di Pralungo e Tollegno

Martedì scorso, 3 febbraio, gli allievi delle classe terze di Pralungo e Tollegno hanno incontrato l’autrice Franca Pellizzari che ha presentato il suo libro “La ragazza dai due nomi”.

La storia ambientata a Parigi all’epoca della pandemia, creata dalla fantasia dell’autrice, si intreccia con una vicenda reale accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è una adolescente che grazie alla nonna trova il coraggio per scoprire la verità e affrontare le difficoltà del presente; anche la passione per la musica giocherà un ruolo importante nella sua vita e porterà un messaggio di speranza. La vicinanza alla giornata della memoria ha permesso di ricordare l’episodio della retata al Velodromo di Parigi dell’estate del 1942 dove sono stati deportati, tra gli altri, oltre 4000 bambini. L’autrice ha poi dedicato parte del suo intervento a spiegare il potere della scrittura invogliando così i ragazzi presenti al piacere dello scrivere, oltre a quello della leggere.

Venerdì 6 febbraio, invece, è toccato agli allievi delle classi prime delle secondarie di primo grado di Pralungo e Tollegno accogliere lo scrittore Alessandro Barbaglia.

L’affermato autore di libri per ragazzi e non solo, poeta e libraio ha presentato il suo testo “Nené nel paese delle magarie” dove ricostruisce l’infanzia dello scrittore Andrea Camilleri nella Porto Empedocle degli Anni Trenta. L’atmosfera in cui sono ambientate le vicende è resa magica grazie a un pimpigallo e ai racconti di nonna Elvira, ma a rendere la mattinata affascinante è stata la capacità di Barbaglia di coinvolgere i ragazzi con una narrazione appassionata che prendeva spunto da episodi contenuti nel testo, ma anche da storie di vita quotidiana dell’autore stesso, condite da un filo di ironia che i ragazzi hanno particolarmente apprezzato.

La magia delle parole ha occupato piacevolmente la mattinata tanto che, a loro volta, gli allievi si sono improvvisati narratori riferendo i racconti tramandati loro dai nonni, creando così un piacevole scambio di storie.