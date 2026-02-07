Il biellese Giulio Greco selezionato tra 800 artisti: ora la sfida per l’Eurovision 2026

Giulio Greco è stato ammesso allo Stage & Live Academy del Dreaming San Marino Song Contest, fase centrale del percorso che porterà alla selezione dell’artista chiamato a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026. L’annuncio arriva dopo la conclusione della prima fase di casting, che ha visto la partecipazione di circa 800 artisti provenienti da tutto il mondo: 240 i candidati selezionati per accedere all’Academy, in programma dal 12 al 15 febbraio nella Repubblica di San Marino. Gli ammessi rappresentano 27 Paesi diversi e prenderanno parte a un percorso di formazione ed esibizioni dal vivo. Greco si esibirà il 13 febbraio.

Attore e cantante, Giulio Greco ha trascorso gli anni della formazione tra Biella e Novara, prima di stabilirsi a Roma. È reduce dal recente ruolo in “Gomorra Le origini”, dove ha interpretato Patrick Torre, mafioso marsigliese, e nel corso della carriera ha preso parte anche a produzioni come “Supersex” per Netflix, “Gangs of Milano” per SKY e al film “Prophecy” distribuito da Disney+. Parallelamente al lavoro sul set, negli ultimi mesi ha intrapreso un nuovo percorso nel mondo della musica: il debutto discografico risale alla fine dello scorso anno con “I’ll Be Your Home”, seguito da “By My Side” e “Dancing With Your Soul”, brani che accompagnano l’artista verso l’uscita del primo album prevista nel corso di quest’anno. Con la partecipazione allo Stage & Live Academy, Greco entra in una fase decisiva di un percorso che potrebbe condurlo a rappresentare San Marino sul palco dell’Eurovision 2026.