Quattro giorni di festa a Tollegno, il Gatto e la Micia aprono il 68° Carnevale Benefico FOTO e VIDEO

Quattro giorni di festa a Tollegno, il Gatto e la Micia aprono il 68° Carnevale Benefico (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Clima di festa a Tollegno per il primo atto del 68° Carnevale Benefico. Nella serata di ieri, 6 febbraio, il Gatto e la Micia hanno dato il via all'edizione 2026 dopo la consegna delle chiavi in Municipio, con l'inizio della sfilata per le vie del paese e la serata disco.

I festeggiamenti proseguiranno anche oggi con la Cena di Carnevale (ore 19.45), che vedrà la partecipazione delle maschere, seguita da una nuova serata danzante. Domani, 8 febbraio, alle 15, spazio per i più piccoli con musica e giochi per le famiglie mentre alle 19.30 ci sarà l'apericena con karaoke. Infine, il Gran Bal dal Lunes delle 21.30 chiuderà la manifestazione, con la cerimonia di premiazione della maschera più originale.