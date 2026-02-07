A Biella sfilano gli Alpini per il Campionato Nazionale ANA di Slalom, acceso il tripode davanti al Battistero FOTO e VIDEO

Si è scritta un'altra pagina di storia. Nella giornata di oggi, 7 febbraio, la città di Biella ha ospitato la cerimonia del campionato nazionale di slalom dell'Associazione Nazionale Alpini alla presenza della cittadinanza e di molte autorità, civili e militari.

La manifestazione ha avuto inizio con con l'ammassamento in Largo Cusano, seguito dal momento dell'alzabandiera e l'onore ai Caduti ai Giardini Zumaglini. Le penne nere hanno poi sfilato in via Italia, con tappa finale in piazza Duomo, dove è stato acceso il tripode, davanti al Battistero, illuminato con il Tricolore. In seguito si sono alternate le allocuzioni ufficiali assieme alla lettura della formula di apertura della 59° edizione. La giornata si è conclusa con la Santa Messa in Duomo.

Domani, invece, avrà inizio la competizione vera e propria, con il ritrovo alle 7.30 a Bielmonte. Dalle 9 si svolgeranno le gare sulla pista Moncerchio (per il gruppo A) e sulla pista Piazzale (per il gruppo B). Il pranzo alpino sarà dalle 11.30 al Palasport di Bielmonte mentre le premiazioni finali sono previste alle 14.30 nel piazzale di Bielmonte. Infine, alle 16, avrà luogo la cerimonia di spegnimento del tripode, con l'ammainabandiera.