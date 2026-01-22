Dal MASE oltre 230mila euro a Coggiola e Veglio per interventi di sostenibilità ed efficienza energetica

Il bando “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica 2025” del MASE, dedicato ai comuni italiani, ha destinato a due amministrazioni biellesi una cifra che supera i 230mila euro: sono stati infatti ritenuti ammissibili un contributo per Veglio da quasi 99mila euro e due a Coggiola per circa 132mila euro ciascuno.

I comuni hanno risposto con una proposta tecnica all’Avviso “C.S.E. 2025” della direzione Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero guidato da Gilberto Pichetto e ottenuto l’assegnazione dei fondi.

Attraverso questo strumento, il MASE accompagna le amministrazioni locali di tutta Italia nella realizzazione di azioni all’interno degli edifici pubblici comunali, quali l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride.