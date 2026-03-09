Non si ferma all'alt dei Carabinieri a Valdilana, poi abbandona l'auto e fugge a piedi

Scene da film nel comune di Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto non si sarebbe fermata all'alt dei Carabinieri e avrebbe tentato di allontanarsi a gran velocità dal posto di blocco. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di ieri, 8 marzo, nella zona di Valle Mosso.

In seguito, la persona alla guida avrebbe abbandonato il mezzo e a piedi si sarebbe dato alla fuga. Alla fine, dopo i dovuti accertamenti, si sarebbe appurato che il mezzo era privo di copertura assicurativa.

Ora, il conducente rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a varie infrazioni al codice della strada.