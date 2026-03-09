Esami superiori per l'ASD Mushin di Valle Mosso

Nel fine settimana del 7-8 marzo si è svolta una sessione di esami riguardante i gradi superiori. Iniziata alle 16 di sabato pomeriggio e conclusa alle 11.15 di domenica mattina con l'emozionante cerimonia di consegna dei nuovi gradi, di fronte ai familiari, compagni di vita (e di pratica) e amici. Presenti anche figure importanti e stimate come Sergio Chiarotto e Walter Bottino.

Come da tradizione gli studenti hanno dormito nel Dojo in sacchi a pelo; i ragazzi hanno mostrato il loro valore e la loro preparazione in numerose prove, a partire dalle materie più comuni e praticate, come i Kihon (tecniche a vuoto), Kata (forme), Kumite (combattimento), per arrivare a prove di Kobudo (armi bianche giapponesi), di resistenza, materie scritte e orali, attrezzi, tradizionali e non...Oltre ai quattro convocati, erano presenti per l'intero fine settimana diversi compagni cinture nere, a dare supporto tecnico e morale. Un fine settimana indimenticabile, ricco di emozioni, sudore, ansie e soddisfazioni, fino alla conferma ufficiale del passaggio di grado dove sono stati attribuiti i seguenti gradi: Bocchio Vega Valentino, C.Nera 3° Dan; Boretto Matteo, C.Nera 2° Dan; Maligno Simone C.Nera 1°Dan (doppio passaggio); Marasco Riccardo C.Nera.

Ad accompagnare gli esaminati: Ubertino Rosso Andrea, Formuso Antonio, Chilò Erika, Radossi Filippo, Ubertino Rosso Fausto, Ronzani Luca e, a solo una settimana dopo un intervento all'anca Caparoni Chiara; ovviamente il supporto di quest'ultima è stato esclusivamente morale ma indossando il karategi e con le stampelle, ha voluto essere vicino ai propri compagni in un momento così speciale, a sottolineare l'unione di questo fantastico gruppo. Il M° Dennis Marcolin è orgoglioso di quello che hanno dimostrato tutti i ragazzi in questo fine settimana e dell'impegno che hanno dimostrato nel tortuoso percorso che hanno affrontato per arrivare a questo giorno.