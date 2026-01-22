Rugby, ultimo atto del girone di andata: Biella sfida Colorno

Ultimo atto del girone di andata del campionato di Serie A Elite e appuntamento cruciale per Biella Rugby, che domenica alle 14.30 tornerà in campo davanti al proprio pubblico alla Cittadella del Rugby per affrontare il Rugby Colorno.

I gialloverdi arrivano all’appuntamento dopo la durissima trasferta sul campo dei campioni d’Italia di Rugby Rovigo, una sconfitta pesante nel punteggio ma che non ha annullato nei gialloverdi la volontà di chiudere il girone di andata con un segnale forte. Biella occupa attualmente il penultimo posto in classifica con 8 punti, senza ancora aver assaporato la gioia della vittoria: numeri che raccontano una stagione complicata ma anche una squadra che non ha mai smesso di lottare.

Di fronte ci sarà Rugby Colorno, fanalino di coda del campionato con 5 punti all’attivo e una sola vittoria stagionale. Gli emiliani sono reduci da una sconfitta contro Lyons Piacenza, terzultimi in classifica, e arriveranno a Biella con l’obiettivo di difendere una posizione ancora aperta ad ogni scenario. Classifica alla mano, la sfida rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le formazioni. Per il Biella Rugby è l’occasione per trasformare il lavoro settimanale e l’orgoglio ferito in una prestazione concreta, provando finalmente a conquistare quella vittoria che è sempre sfuggita d’un soffio. Sarà una gara tesa, dove determinazione e voglia di riscatto renderanno il clima denso, in cui il sostegno del pubblico gialloverde potrà, ancora una volta, fare la differenza.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Arriviamo da una grande batosta rimediata a Rovigo, quindi abbiamo sfruttato i primi due giorni della settimana per recuperare fisico e mente. Un giorno di stop e uno di ripresa tranquilla, per farci tornare un po’ di positività. Stiamo preparando bene la sfida con Colorno, sappiamo che potrebbe essere un momento fondamentale per la nostra stagione. Abbiamo tantissima voglia di vincere, l’elenco delle sconfitte è troppo lungo. Colorno è una squadra assolutamente da non sottovalutare, ma alla nostra portata. Ci hanno battuti in Coppa Italia, ma domenica dobbiamo tutto il possibile per portare a casa la partita”.