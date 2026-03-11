Karate, Greta Bagatin e Martina Ciliesa sono campionesse regionali

Si sono svolti a Leinì i Campionati regionali Fijlkam della classe Cadetti. Con 3 atleti in gara, tutti al primo anno agonistico nella classe Cadetti, la Funakoshi 1976 conquista due titoli di campione regionale!

Protagoniste due giovani atlete allenate dal Maestro Damiano Rovatti che hanno offerto le prestazioni migliori della giornata di gara, vincendo con largo margine di punteggio tutti gli incontri delle rispettive categorie. Greta Bagatin conquista l’oro nei 42 kg ad una sola settimana dalla conquista del bronzo alla Open League, confermando il percorso di crescita sia nelle prestazioni che nei risultati. Martina Ciliesa, già campionessa regionale nella classe esordienti, si riconferma conquistando il suo secondo Titolo nella categoria 61 kg. dopo aver ottenuto due quinti posti nelle Open League di Lombardia 2025 e 2026. Anche per lei si conferma l’ottima crescita prestazionale. Infine, Francesco Lepori, vice-campione regionale della classe Esordienti, ha risentito il passaggio nella classe Cadetti, dove disputava la sua prima gara, conclusa al 7° posto.

I due titoli si sommano a quello conquistato il mese scorso da Davide Ramella Pralungo nella classe esordienti. Un eccellente inizio della 50a stagione per il Club Funakoshi 1976 che si appresta a festeggiare con un importante evento nazionale nella giornata del 18 aprile.