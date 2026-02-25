 / Motori

Biella Motor Team, positiva la Ronde del Canavese FOTO

Biella Motor Team, positiva la Ronde del Canavese (foto di Ciro Simoni)

Comincia con il piede giusto la stagione 2026 della scuderia Biella Motor Team che nel primo appuntamento del calendario piemontese, la Ronde del Canavese, si è messa in evidenza con i suoi piloti e navigatori.

Il migliore al traguardo è stato il navigatore Domenico Saltarella che assieme al pilota Diego Martinelli ha chiuso diciottesimo assoluto, vincendo la classe RS 2.0 Plus con una Opel Astra GSi.

Ventisettesimi assoluti Luca Ferraris e il padre Paolo che hanno chiuso settimi di classe Rally4 con una Peugeot 208 GT Line, nella generale si sono piazzati sei posizioni prima di Stefano Serini e Martina Cocquio, decimi di Rally4 con una nuova Lancia Ypsilon HF.

Trentanovesimo assoluto si è piazzato Andrea Perla, navigato dalla mamma Flora Ramella Ratin che insieme hanno vinto la classe A0 e il gruppo RC6N con una Fiat Seicento Sporting.

