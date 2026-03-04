Virtus Biella: i risultati del weekend nei campionati regionali, territoriali e PGS

Serie D
Sconfitta interna contro Fortitudo Zanardi per 1-3 (25-19, 18-25, 16-25, 21-25). Buon primo set delle virtussine, poi le ospiti prendono ritmo e conquistano i tre punti.
Prima Divisione
Vittoria convincente contro Tollegno per 3-1 (25-14, 25-19, 25-27, 25-20). La squadra Virtus mantiene un buon livello di gioco per tutta la gara, ritrovando subito continuità dopo il terzo set perso ai vantaggi.
Under 16 – Quarti di finale (ritorno)
Impegno complicato in casa dell’Igor Eccellenza Regionale, che si impone 3-0 (25-14, 25-20, 25-19) confermando il risultato dell'andata.
Under 12 4vs4
Le giovanissime squadre SPB Virtus Biella vivono un pomeriggio di gioco intenso, alternando prove più impegnative a momenti di buon gioco e crescita in campo.
- Occhieppese Pallavolo Bianca – SPB Virtus Biella Arancio 3-0
- SPB Virtus Biella Arancio – Occhieppese Pallavolo Bianca 2-1
- Valsesia Team Volley – SPB Virtus Biella Arancio 3-0
- SPB Virtus Biella Fucsia – Valsesia Team Volley 0-3
- Valsesia Team Volley – SPB Virtus Biella Fucsia 3-0
- SPB Virtus Biella Nera – Occhieppese Pallavolo Rossa 0-3
- Occhieppese Pallavolo Rossa – SPB Virtus Biella Nera 3-0
Under 16 PGS
Successo esterno contro Salussola per 0-3 (15-25,7-25, 21-25) per le ragazze Virtus, capaci di mantenere mantiene ordine e continuità per tutta la gara.
Under 13 PGS
Anche l’Under 13 conquista un buon 0-3 a Salussola (22-25, 15-25,18-25) confermando i bei progressi delle ultime settimane.