Rally & co riparte nelle gare storiche al Vallate Aretine

Il prossimo weekend ritornano i rally storici con la disputa della prima gara di campionato italiano rally autostoriche vale a dire il Vallate Aretine Historic giunto alla 16° edizione.

Partenza ed arrivo sabato 28 da Arezzo con la disputa di 5 prove tra cui la lunga Portolata di ben 34 km saranno il teatro della gara nella quale per la scuderia biellese sono iscritti due equipaggi.

Paolo Vallivero e Stefano Cirillo sulla BMW M3 del Team Chiavenuto e Luca Delle Coste con Giuliano Santi sulla Ford Escort RS puntano ad un bel risultato anche a livello assoluto e visto il manico ed i mezzi a disposizione le premesse per fare bene ci sono tutte.

Navigatore della scuderia biellese (in questa occasione con Palazzolo) sarà ai nastri di partenza Carmelo Cappello a bordo di una Opel Kadett GSI.