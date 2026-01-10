Calcio, Sekka torna alla Biellese: “Le mie qualità sono al servizio del gruppo”

Un altro gradito ritorno alla Biellese. Si tratta di Soufiane Sekka, attaccante classe '99, che rientra a Biella dopo la breve esperienza alla Pro Eureka Settimo. Lo annuncia la società.

Nato il 31 ottobre 1999 a Borgosesia, Sekka è una punta centrale cresciuta nel settore giovanile del Borgosesia, club con il quale ha fatto il suo esordio in Serie D nella stagione 2018/19. Dal 2019 ha poi indossato i colori della Chiavazzese, prima in Prima Categoria e successivamente in Promozione, affermandosi come uno dei riferimenti offensivi più brillanti del territorio. Nell’estate del 2022 è approdato alla Biellese, ritagliandosi un ruolo stabile all’interno dell’attacco laniero. In Eccellenza, a Biella, ha collezionato complessivamente 72 presenze e 31 reti.

Protagonista in bianconero per tre stagioni consecutive, Sekka ha dato un contributo significativo alla vittoria del campionato 2024/25, che ha portato alla promozione in Serie D. Dopo alcuni mesi a Settimo, ora fa ritorno in bianconero, pronto a rimettersi a disposizione di mister Luca Prina per la seconda parte della stagione. Per lui è pronta la maglia numero 90.

Queste le sue parole ad accordo raggiunto: “Sono davvero contento di tornare a casa e lo faccio con grande motivazione. So che mi aspetta un percorso impegnativo e dovrò lavorare ogni giorno per cercare di far bene. Con il mister c’è sempre stato un buon rapporto e questo mi rende ancora più felice di essere tornato: conosco le sue idee e il modo di lavorare, e sono pronto a mettermi a disposizione. Voglio dire la mia, crescere ulteriormente e mettere le mie qualità al servizio del gruppo”.