Calcio | 09 marzo 2026, 10:00

Calcio femminile, ACF Biellese sempre più prima: è 3-0 con River Plaine

Calcio femminile, ACF Biellese sempre più prima: è 3-0 con River Plaine (foto di repertorio)

Nuovo successo per l'ACF Biellese. Nella gara di Promozione Femminile, la formazione allenata da Stefano Barboni ha superato il River Plaine con il punteggio di 3 a 0. Decisive le reti nel primo tempo di Sorze e Ingannamorte e di Alberto nella ripresa. Per l'ACF Biellese si tratta della 15° vittoria su 17 gare fin qui disputate. Ora, è in testa al girone con 46 punti a favore. 

