Calcio femminile, ACF Biellese sempre più prima: è 3-0 con River Plaine

Nuovo successo per l'ACF Biellese. Nella gara di Promozione Femminile, la formazione allenata da Stefano Barboni ha superato il River Plaine con il punteggio di 3 a 0. Decisive le reti nel primo tempo di Sorze e Ingannamorte e di Alberto nella ripresa. Per l'ACF Biellese si tratta della 15° vittoria su 17 gare fin qui disputate. Ora, è in testa al girone con 46 punti a favore.