Nuovo successo per l'ACF Biellese. Nella gara di Promozione Femminile, la formazione allenata da Stefano Barboni ha superato il River Plaine con il punteggio di 3 a 0. Decisive le reti nel primo tempo di Sorze e Ingannamorte e di Alberto nella ripresa. Per l'ACF Biellese si tratta della 15° vittoria su 17 gare fin qui disputate. Ora, è in testa al girone con 46 punti a favore.
In Breve
sabato 07 marzo
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
domenica 01 marzo
mercoledì 25 febbraio
lunedì 23 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Calcio femminile, ACF Biellese sempre più prima: è 3-0 con River Plaine
Nuovo successo per l'ACF Biellese. Nella gara di Promozione Femminile, la formazione allenata da...