Fulgor Valdengo Chiavazzese, Gianni Fregonese premiato alla cerimonia delle benemerenze

Sensazioni inedite e palcoscenico prestigioso. Sabato 28 febbraio è stata una giornata dal sapore di unicità per il presidente della Fulgor Valdengo Chiavazzese Gianni Fregonese. Presso l’Hilton Hotel Rome Airport di FIumicino si è tenuta l'annuale cerimonia delle benemerenze del Settore giovanile e scolastico FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. Nel corso della premiazioni sono stati consegnati 253 tra riconoscimenti e premi; di questi, 51 sono stati riservati all'attività giovanile. La giornata si è dimostrata un momento di presenze istituzionali: si sono, infatti, tenuti gli interventi del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, del presidente Lnd Giancarlo Abete e del presidente dell’Attività giovanile scolastica FIGC Vito Tisci. Oltre ai massimi esponenti del mondo calcistico-istituzionale c’è stata la partecipazione di Dino Zoff.

Come previsto dall’organizzazione, le categorie coinvolte sono state 13. Per quanto riguarda le benemerenze 2026, questo l’elenco: 30 società Lnd 100 anni, 13 società Lnd 75 anni, 26 società Lnd 50 anni, 1 società Lnd 40 anni, 11 società Lnd 30 anni, 20 dirigenti società Lnd 40 anni, 63 dirigenti società Lnd 20 anni, 10 dirigenti federali 40 anni, 20 dirigenti federali 20 anni. RIspetto al Settore giovanile, invece, ci sono stati 4 premi: 1 società 75 anni, 2 società 50 anni, 4 dirigenti federali 20 anni, 44 dirigenti società 20 anni.

Emozione e orgoglio blucremisi

Tra le 13 categorie di benemerenze presenti Gianni Fregonese è stato inserito, come detto, tra i 20 premiati per aver raggiunto i 40 anni di permanenza nel mondo del calcio nelle vesti di dirigente di una società dilettantistica. «Sono molto entusiasta - ha dichiarato il numero uno blucremisi - di aver preso parte a questa cerimonia. Le sensazioni di felicità e soddisfazione sono andate ben oltre le aspettative. L’occasione si è rivelata un calzante momento di confronto e dialogo con presidenti e dirigenti di altre società sportive per discutere del mondo calcistico-sportivo che ci vede all’opera quotidianamente. Un pensiero va a tutte le persone che mi sono vicine ogni giorno, come la mia famiglia, e a tutti coloro che ho incontrato fino ad oggi nel mio percorso sportivo». Queste parole non fanno che avvalorare la persona che è Gianni Fregonese, figura che incarna perfettamente i valori della Fulgor Valdengo Chiavazzese.