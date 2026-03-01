Dal Nord/Ovest: arresto cardiaco sul campo di calcio, Daniele non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Daniele Pairotto, il giovane di 24 anni colto da arresto cardiaco nella giornata di ieri sabato 28 febbraio mentre stava giocando una partita di calcio del campionato di Csi in un campo del Vercellese. L’episodio si è verificato durante l’incontro tra Crova e Livorno Ferraris. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe improvvisamente accasciato sul terreno di gioco sotto gli occhi dei compagni e dei presenti nell’intervallo della partita.

Immediati i soccorsi dapprima da parte dei presenti con le indicazioni telefoniche della centrale operativa del 118. Successivamente era stato monitorato dal medico di un’ambulanza arrivata sul posto e trasferito, con l’elisoccorso, all’ospedale Maggiore di Novara, dov’era stato ricoverato in terapia intensiva, in condizioni gravi. Oggi la terribile notizia.