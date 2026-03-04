Calcio, nutrizione sportiva e disturbi del comportamento alimentare: incontro con la Biellese

Lunedì sera, 2 marzo, presso “La Pasticceria e Bistrot – Simone De Mori”, si è svolto un incontro formativo dedicato al settore giovanile della Biellese. Tecnici e dirigenti hanno partecipato a un momento di approfondimento curato dalla biologa nutrizionista Martina Paluan, professionista specializzata in nutrizione sportiva e disturbi del comportamento alimentare. L’appuntamento, inserito nel percorso di crescita del club legato alla Scuola Calcio Élite, ha rappresentato un’importante occasione di confronto, con numerosi interventi e domande da parte dei presenti.



