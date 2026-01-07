SPB: "Un Bear indimenticabile!" FOTO

Un Bear Wool Volley 2026 da incorniciare per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il medagliere è ricco.

Un percorso perfetto ha permesso alla Enercom SPB di trionfare nella categoria Under17 . Ottimi piazzamenti anche per la Officina Pozzo SPB e per la AM Impianti SPB, terza e quinta – rispettivamente - nei tornei Under19 e Under15 .

Al di là dei risultati, per i ragazzi rimane la solita esperienza indimenticabile.

UNDER19

Day-1

2-1 vs Heidelberg (GER)

2-0 vs Pallavolo Sant’Anna

2-1 vs Colombo Volley Genova

Day-2

2-0 vs Insubria Volley Mornago

2-0 vs Volley San Paolo

Day-3

2-1 vs Heidelberg (GER)

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: “Un bel piazzamento, per un gruppo che ha modo di ritrovarsi unicamente il giorno della partita. Trattandosi infatti di un miscuglio di ragazzi che giocano in Serie C e in D, non si possono allenare praticamente mai insieme. Siamo contenti: il percorso al Bear rimarca quello in campionato, che è buono. Sono scesi in campo per dare il massimo nel torneo casalingo e non è andata male. La nota positiva: abbiamo battuto Colombo Genova, la formazione che ha poi vinto la finale. Con un pizzico di fortuna in più la storia sarebbe potuta essere diversa. La prestazione peggiore invece è arrivata contro l’altra finalista Sant’Anna, quindi direi che eravamo tutti allo stesso livello”.

UNDER17

Day-1

2-0 vs Heidelberg (GER)

2-1 vs Mercatò Alba

2-1 vs Nexstar Sant’Anna

Day-2

2-0 vs RTG (SUI)

2-0 vs Colombo Volley Genova

2-1 vs Mercatò Alba

Day-3

2-0 vs Valtrompia Volley

Coach Simone MARANGIO: “Considerata la rosa corta e il fatto che qualche ragazzo rientrasse dall’influenza, temevamo di non essere al massimo della condizione. Seppur privi di cambi e senza la possibilità di far rifiatare nessuno, ho invece avuto l’ennesima riconferma di come questo gruppo sia davvero speciale. Sa giocare di squadra e superare le difficoltà, anche contro avversarie grintose, ben allenate e fisiche. Arrivare in fondo non è stato semplice. Nei primi due giorni ci sono state partite toste, vinte attraverso prove di forza al tie-break e dopo avvii in salita. Abbiamo espresso un livello di gioco sempre in crescendo e la finale è sembrata quasi più agevole degli impegni precedenti, ma in realtà eravamo pronti mentalmente già dal pre-gara. Carichi ma non eccessivamente, senza timori reverenziali per un’avversaria forte che rappresentava pure una “bestia nera” dei precedenti BWV. Ulteriore soddisfazione dunque, per aver ribaltato quel pronostico. La vittoria – ineccepibile sia dal punto di vista morale che tattico e tecnico - è la coronazione del percorso. Sono orgoglioso di questi giovani. Ringrazio Mino, Davide e Filippo che mi hanno affiancato a bordo-campo, la società tutta e l’organizzazione (molto buona) del torneo”.

UNDER15

Day-1

2-0 vs Polisport Chieri

2-0 vs Zeroquattro Volley Limbiate Blu

Day-2

2-0 vs Insubria Volley Mornago

2-0 vs Valtrompia Volley

2-1 vs Nexstar Chieri ‘76 GS Pino

2-0 vs Zeroquattro Volley Limbiate Rossa

Day-3

2-0 vs Polisport Chieri

Coach Antonio REMOLLINO: “Direi che il nostro Bear Wool Volley è andato abbastanza bene. Ci siamo classificati quinti su dieci formazioni complessive, vincendo comunque quattro delle sette partite totali che abbiamo giocato nei tre giorni. Da un match all’altro ho visto crescere il gioco della squadra. Facendo ruotare tutti i ragazzi a disposizione, abbiamo accumulato una buona dose di esperienza che sicuramente ci tornerà utile nei prossimi impegni di campionato”.