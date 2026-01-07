Ramarri 4x4, famiglie in pista tra adrenalina e oltre 150 calze distribuite dalla Befana

Ieri, 6 gennaio, tantissimi bambini – e non solo – si sono ritrovati in pista a Balocco per vivere l’emozione di qualche giro a bordo di jeep preparate per le gare su terra e mezzi di vario genere.

Più di venti veicoli hanno animato l’intera giornata, regalando divertimento a tutti, con una piacevole pausa culinaria a mezzogiorno. Alle 16, a sorpresa, è arrivata la Befana su un quad “spaziale”, distribuendo oltre 150 calze piene di caramelle.

Soddisfatti gli organizzatori dei Ramarri 4x4 e Balocco Off Road: “L’evento è stato dedicato alla memoria di Roberto Giabardo, che continuerà a essere presente nei nostri cuori e nelle nostre passioni. Grazie a tutti i partecipanti. Sicuramente ci rivedremo il prossimo anno”.