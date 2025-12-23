Scuola Pallavolo Biellese, ultimo weekend di campionati giovanili

Ultimi impegni di campionato per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che ora attende delle festività ricche di eventi. In Serie D, la M-AppHotel SPB si è presa un altro punticino nel match del Forum contro Gavi Volley. Doppia vittoria per l’Officina Pozzo SPB in Under19, la squadra ora attende i grandi tornei internazionali della Moma Winter Cup di Modena e del Bear Wool Volley.

SERIE D

M-APPHOTEL SPB – Roquette Gavi Volley 2-3 (23-25/25-14/25-17/17-25/11-15)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 5, Caligaris, Shapkin, Benanchietti 10, Rolando 21, Colombara, Pietropoli, Ressia 21, Ramella Pezza S. 5, Bottigella (L), Vigna, Castrovilli (L), Ramella Pezza P., Kuhla 8. Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «Cominciamo a vedere qualcosa, anche a livello di punti. Ci sono buoni feedback, nonostante gli avversari fossero anagraficamente più avanti di noi abbiamo avuto l’impressione di poter fare risultato pieno. Nei momenti finali del quarto set si è evidenziata la capacità avversaria nel gestire alcune situazioni, commettendo meno errori. Il primo set ce lo siamo giocati alla pari, il secondo e il terzo li abbiamo dominati imponendo il nostro ritmo di gioco. Segnali positivi, sono contento di quello che ho visto anche perché scontavamo delle assenze e la gestione dei cambi è stata un po’ difficoltosa. Siamo carenti in alcune letture e nella lucidità nei momenti-clou, in cui occorre concretizzare».

UNDER19

OFFICINA POZZO SPB – Volley Novara 3-1 (25-14/25-19/20-25/25-20)

OFFICINA POZZO SPB – Pallavolo Altiora 3-1 (25-22/17-25/25-15/25-18)

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Affrontavamo un doppio impegno dovuto ai recuperi, tra domenica e lunedì. Tutto sommato e come spesso ci capita, due partite con alti e bassi. Siamo però stati sempre capaci di mantenere la differenza tecnica sugli avversari, consolidando questo vantaggio con due belle vittorie. Abbiamo recuperato dalle difficoltà, la squadra ha reagito perché sa farlo. A volte perdiamo un set, ma sappiamo anche riordinare bene le idee. Un buon passaggio verso i prossimi impegni. Saremo a Modena per la Moma Winter Cup di Anderlini, lì il livello è altissimo e potremo fare esperienza. Un po’ di riposo, poi toccherà al nostro Bear Wool Volley: onoreremo l’impegno, sperando di poterci giocare qualcosa».

UNDER15

Pallavolo Altiora – AM IMPIANTI SPB 3-2 (21-25/25-20/25-21/24-26/15-11)

AM IMPIANTI SPB – Pallavolo Altiora 3-1 (22-25/25-22/25-22/25-21)

Coach Antonio Remollino: «Due partite importanti, contro un avversario molto forte che ci precede in classifica. Siamo riusciti a fare una buona prestazione in trasferta, sebbene un loro singolo giocatore sia riuscito a metterci decisamente in difficoltà. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma il 3-2 è già stato un “successo”. Il giorno dopo loro si sono un po’ spenti, ma noi abbiamo giocato molto bene e sarebbe bello poter replicare questo tipo di prestazione in futuro. Mi fa ben sperare per l’impegno contro la prima in classifica, che è Romagnano. Per ora sono soddisfatto, anche se dobbiamo sempre inventarci qualcosa: nella prima partita non avevamo a disposizione i 2013, tranne Davide Pavan che è stato fondamentale: giocatore eclettico e serio».

UNDER13

Pallavolo Altiora – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3 (23-25/22-25/17-25)

Coach Leonardo Nicolo: «Una bella partita, decisamente. I nostri ragazzi hanno saputo giocare usando la testa e dimostrando così voglia di vincere, nonostante qualche situazione di disordine in campo. Adesso ci godiamo un po’ di meritata pausa, ma l’intenzione è di ritornare in palestra a gennaio più carichi di prima».