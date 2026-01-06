Ciclocross, "Trittico di Moncrivello": Monteferrario protagonista nel fango FOTO

Si è concluso il 31 dicembre il Trittico di Moncrivello, manifestazione invernale di ciclocross che ha messo a dura prova atleti e mezzi. La copiosa pioggia caduta fino alla notte precedente ha trasformato il percorso in un vero banco di prova, rendendo il fango assoluto protagonista dell’intero trittico.

Terreno pesantissimo e altamente selettivo, ma anche tanto divertimento, come solo il ciclocross sa regalare quando le condizioni diventano estreme. Alla competizione hanno preso parte numerose squadre biellesi, confermando la vitalità del movimento locale.

Tra queste si è distinta l’ASD Pentabike, protagonista di un risultato in costante crescita nel corso delle tre prove. Gara dopo gara la formazione biellese ha migliorato il proprio rendimento, fino a raggiungere l’ottimo secondo posto assoluto nella classifica a squadre della terza e conclusiva prova, per un finale di trittico in grande progressione.

A trascinare la squadra è stato uno straordinario Dario Monteferrario, autentico dominatore della categoria M6, capace di vincere tutte e tre le gare. Nel fango di Moncrivello ha fatto valere tutta la sua esperienza e le sue doti di guida, maturate negli anni da ex endurista di livello nazionale. Sin dalle prime gare stagionali Monteferrario ha dimostrato un'ottima condizione fisica e padronanza del mezzo, imponendosi come vero mattatore della manifestazione.

In inverno il ciclismo diventa ciclocross

Con l’arrivo dell’inverno il ciclismo non si ferma, ma cambia volto: spazio al ciclocross, disciplina spettacolare che si svolge su percorsi brevi e tecnici, tra fango, erba e ostacoli, dove resistenza, esplosività e abilità di guida fanno la differenza.

Negli ultimi anni la visibilità di questo sport è cresciuta notevolmente anche grazie al cosiddetto “effetto Mathieu van der Poel”, il fuoriclasse olandese che con le sue imprese internazionali ha contribuito ad avvicinare pubblico e appassionati a questa affascinante specialità.

Anche i ciclisti biellesi continuano a farsi notare, con prestazioni di livello come quelle viste al Trittico di Moncrivello. Il prossimo appuntamento è fissato per l’11 gennaio, con nuove sfide pronte a confermare che, anche d’inverno, il ciclismo è sinonimo di ciclocross.