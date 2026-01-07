Bielmonte, il Trofeo Zegna parla spagnolo: Barata Mercadal è 1° nello slalom speciale FOTO

Tempo di gare sulle piste di Bielmonte. Nella giornata di oggi, 7 gennaio, molti giovani atleti hanno preso parte alla prova di slalom speciale del Trofeo Zegna. Due le manche a disposizione dei partecipanti, impegnati a ottenere i miglior tempi.

Alla fine, è risultato vincitore lo spagnolo (classe '03) Tomas Barata Mercadal, che ha chiuso la prova con un tempo pari a 1h 41'08''. Alle sue spalle, in seconda posizione, Federico Romele, distanziato di soli 24 secondi. Al terzo posto, invece, è arrivato Pietro Scesa (1h 42'28''). Da segnalare la presenza del direttore di gara biellese Paolo Colombo sulla pista del Moncerchio .

Per la classifica ufficiale clicca qui