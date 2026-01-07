Andorno Micca: corso di sci a Bielmonte per gli studenti

Il Comune di Andorno Micca ha deciso di organizzare un corso di sci a Bielmonte dedicato agli alunni della classe quinta della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, con l’obiettivo di promuovere lo sport, la socializzazione e una sana crescita fisica e relazionale tra i più giovani.

L’iniziativa nasce da un confronto tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca. Dopo l’invio di un questionario alle famiglie, sono state raccolte 57 adesioni, segno di un forte interesse da parte degli studenti e dei loro genitori.

Il corso si inserisce all’interno delle attività del Centro Sportivo Scolastico, uno strumento attraverso il quale la scuola intende arricchire le competenze motorie degli alunni e valorizzare lo sport come elemento fondamentale per lo sviluppo della persona.

Le lezioni di sci si svolgeranno presso la località sciistica di Bielmonte, scelta per la vicinanza al territorio nei giorni: 20 gennaio 2026; 27 gennaio 2026; 3 febbraio 2026.

Ogni giornata avrà una durata dalle 11:45 alle 17:30, con partenza dalla Scuola Secondaria di Primo Grado di Andorno Micca, in Piazza Salvo d’Acquisto, e rientro nello stesso punto al termine delle attività.

Il Comune, in qualità di ente capofila, curerà l’organizzazione del corso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Le lezioni saranno affidate alla Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte, garantendo così un’attività seguita da istruttori qualificati.