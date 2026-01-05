Seconda giornata del Bear Wool Volley 2026, i risultati in attesa della grande giornata di oggi FOTO

Terminata ieri domenica 4 gennaio anche la seconda intensa giornata di torneo, che ha visto le squadre impegnate nelle gare di qualificazione dalle 8:30 del mattino fino a tarda serata. Dopo il tempo trascorso a giocare sui campi delle varie palestre, gli atleti hanno partecipato alla Volley Night, la grande festa con cena che si è tenuta presso la Peschiera di Valdengo. Come ogni anno si chiude quindi con grandi festeggiamenti la penultima giornata dell’evento. Ora non si può far altro che attendere le finali!

I risultati

Under 14 femminile: La prima finale di domani sarà quella dell’Under 14 femminile, che avrà inizio alle ore 9:00 al Pala Bomprix. A sfidarsi saranno Moncalieri Volley Bianca Modit e Btm In Volley Piemonte.

Under 15 maschile: Alle finali dell’Under 14 femminile seguiranno subito, al Pala Bomprix, quelle dell’Under 15 maschile, in cui cercheranno di conquistare il primo posto Pallavolo La Bollente e Valtrompia Volley.

Under 16 femminile: Anche quella dell’under 16 femminile sarà tra le prime gare a disputarsi domani, alle 9:00 del mattino presso il Biella Forum. Qui vedremo sfidarsi RTZ Bern-Solothurn e Impresind DVB.

Under 17 maschile: Le finali dell’Under 17 maschile seguiranno quelle dell’Under 16 femminile al Biella Forum. Questa volta ad anelare alla vittoria saranno Enercom SPB e Valtrompia Volley.

Under 19 maschile: In Under 19 maschile i protagonisti delle finali saranno invece Colombo Psa Italy e Nexstar Sant’Anna U19, che giocheranno alle ore 14:00 presso il Biella Forum.

Under 18 femminile: L’Under 18 femminile giocherà domani subito dopo l’Under 19 maschile sempre al Biella Forum, essendo quindi l’ultima categoria ad affrontare le finali. La partita a cui si assisterà sarà tra Volleyrò Casal De Pazzi Roma e Vivi Energia Busnago

Special Olympics: A giocare al Biella Forum per la finalissima Special Olympics saranno Libertà e Coraggio, insieme ad Eunike, mentre le altre formazioni giocheranno le loro finali al PalaSarselli di Chiavazza.

Prossimi appuntamenti

Il torneo è quasi giunto al termine e non resta che attendere la giornata delle finali, oggi lunedì 5 gennaio, quando le squadre cercheranno di tirare fuori il meglio e divertirsi. Gli appuntamenti per assistere alle ultime gare per il primo posto sono al Pala Pajetta e al Biella Forum a partire dalle 9 del mattino. Nelle altre palestre si assisterà anche alle competizioni per conquistare i posti dal terzo in giù. Dopo la finale Under 19 Maschile ci sarà un momento importantissimo per il BWV26: l’ingresso al Biella Forum della Coppa Italia! Dopodiché avrà luogo la finale Under 18 Femminile e, a seguire, le premiazioni per tutte le squadre.

Per i risultati della giornata di oggi potete consultare i seguenti link:

U14F: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u14f

U16F: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u16f

U18F: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u18f

U15M: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u15m

U17M: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u17m

U19M: https://scores.bearwoolvolley.it/2026/u19m

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://new.bearwoolvolley.it/ .



