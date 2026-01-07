TeamVolley, emozioni ed esperienze al Bear Wool Volley 2026 FOTO

Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Bear Wool Volley 2026 non ha deluso le attese, confermandosi un’esperienza indimenticabile per le ragazze del TeamVolley.

Il Generali ha chiuso al decimo posto un torneo Under18 molto competitivo, mentre la formazione targata Conad – composta da tante esordienti – si è classificata quattordicesima nella categoria Under14 .

UNDER18

Day-1

2-0 vs Vol-Ley Academy Volpiano

2-0 vs Labor Volley Borgaro Nera

Day-2

2-0 vs UYBA Busto Arsizio

2-0 vs CogoValle Genova

2-1 vs Labor Volley Borgaro Gialla

2-0 vs Volley Almese

Day-3

2-1 vs Volley San Giacomo

Coach Ivan TURCICH: “Forse abbiamo chiuso un po’ sotto le aspettative, dato che volevamo classificarci tra le prime otto. Al netto dei risultati, il posizionamento finale è quello giusto. Il campo ha rispecchiato la preparazione tecnica e mentale del momento: abbiamo bisogno di lavorare su molti dettagli e questo evento ci è tornato utile, perché confrontarsi con tante formazioni diverse in poco tempo mette in evidenza tutti i limiti. Parlando con le ragazze, ci siamo scambiati le rispettive opinioni e ripartiremo subito, insistendo su ciò che non ha funzionato. I dettagli che invece avevamo curato recentemente, sono andati bene. Il livello generale era più alto dell’ultima edizione, ed è stato meglio così”.

UNDER14

Day-1

2-1 vs Issa Novara

2-0 vs USOB Bareggio

2-1 vs PGS El Gall Rossa

Day-2

2-0 vs Occhieppese Pallavolo

2-0 vs Omegna Pallavolo

2-0 vs PGS El Gall Rossa

Day-3

2-1 vs Alessandria Volley

Coach Benedetta DAFFARA: “Per molte delle mie ragazze è stato il primissimo Bear Wool Volley. Un torneo sicuramente importante per potersi rendere conto del lavoro fatto in palestra, ma soprattutto farsi un’idea di quanto ancora occorra migliorare. Un’esperienza utile anche per la gestione emotiva e mentale, perché giocare una partita dietro l’altra è qualcosa di nuovo per la squadra, e l’occasione perfetta per capire che il lavoro da fare è tanto. Tutte le giocatrici hanno avuto la possibilità di stare in campo e ritagliarsi il proprio spazio”.