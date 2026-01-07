Dolore nel Biellese per la morte di Stefano Vitangeli: per tutti era “Il Laziale”, aveva 56 anni

La notizia della prematura scomparsa di Stefano Vitangeli ha gettato nel dolore la comunità biellese. Conosciuto come “Il Laziale”, era un grande appassionato di calcio e tifosissimo della squadra biancoceleste. È mancato nei giorni scorsi all'affetto dei suoi cari all'ospedale Maggiore di Novara. Aveva 56 anni.
Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro, a Candelo. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, alle 14.30 di domani, giovedì 8 gennaio.