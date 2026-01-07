Biella, parte il cantiere di riqualificazione di via Italia

Lunedì prossimo, 12 gennaio, prenderanno ufficialmente il via i lavori di riqualificazione del primo lotto di via Italia, nel tratto compreso tra via Marochetti e via Dante. Quest’ultima rimarrà aperta al traffico. L’intervento rientra nel più ampio piano di valorizzazione del centro cittadino, volto a migliorare la sicurezza, la fruibilità e il decoro urbano.

A partire da domani, 8 gennaio, sarà posizionata la segnaletica di cantiere, di divieto di sosta lungo il tratto interessato e di preavviso di modifica della viabilità nelle strade limitrofe e, a partire dalle 17 di domenica 11, l'accesso a via Italia dalle vie Marochetti e Dante sarà interdetto alle auto. I residenti sono pertanto invitati a spostare i veicoli entro le 17 dello stesso giorno. Da quel momento, il tratto stradale non sarà più transitabile dalle auto fino alla conclusione dei lavori, prevista per venerdì 28 febbraio 2026.

I marciapiedi resteranno accessibili durante il giorno, dove il transito sarà consentito sotto il controllo degli operatori di cantiere, a cui si aggiunge l'orario serale, notturno, prefestivo e festivo, saranno liberamente percorribili. Per eventuali emergenze o particolari urgenze durante il periodo dei lavori, è attivo, in orario di servizio, il numero della centrale operativa della Polizia Locale: 015 3507228.

Per illustrare nel dettaglio il progetto e il cronoprogramma, è convocata una riunione pubblica rivolta ai residenti del quartiere Riva: appuntamento a venerdì 9 gennaio, alle 18.30, nella sala parrocchiale del quartiere. Interverranno gli assessori Cristiano Franceschini (Lavori Pubblici) e Giacomo Moscarola (Polizia Locale) per illustrare il progetto e le modifiche alla viabilità.

L’amministrazione comunale ringrazia sin d’ora i cittadini per la collaborazione e la comprensione, consapevole che ogni temporaneo disagio sarà ampiamente ripagato da un intervento che restituirà qualità e valore a una delle arterie più significative della città.