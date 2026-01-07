 / CRONACA

CRONACA | 07 gennaio 2026, 19:00

Viverone, auto si ribalta vicino al Lago di Bertignano: estratto un uomo dalle lamiere

Il conducente, soccorso dai Vigili del Fuoco, è stato poi affidato alle cure del 118: presenti anche i Carabinieri.

viverone auto

Viverone, auto si ribalta vicino al Lago di Bertignano: estratto un uomo dalle lamiere (foto di repertorio)

Incidente stradale nel comune di Viverone. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 di oggi, 7 gennaio: stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe ribaltata sulla strada vicina al Lago di Bertignano per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

L'uomo alla guida è stato subito soccorso dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme al 118. Grazie alle consuete tecniche di intervento, il conducente sarebbe stato estratto dalle lamiere del mezzo e affidato alle cure del personale sanitario. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore