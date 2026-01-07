Viverone, auto si ribalta vicino al Lago di Bertignano: estratto un uomo dalle lamiere

Incidente stradale nel comune di Viverone. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 di oggi, 7 gennaio: stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe ribaltata sulla strada vicina al Lago di Bertignano per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

L'uomo alla guida è stato subito soccorso dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme al 118. Grazie alle consuete tecniche di intervento, il conducente sarebbe stato estratto dalle lamiere del mezzo e affidato alle cure del personale sanitario. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.