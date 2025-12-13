Le nevicate di un tempo negli scatti di Roberto Marchisotti: il Biellese sotto la neve FOTO

Rosazza, Piedicavallo, Sordevolo, Pollone, Andorno, Barazzetto, fino al Bocchetto Sessera e Bielmonte: sono alcuni dei luoghi che, negli anni, il fotografo biellese Roberto Marchisotti ha immortalato nelle sue immagini più iconiche. Fotografie che raccontano un Biellese diverso, quello di quando le nevicate invernali erano frequenti e spesso abbondanti, capaci di trasformare paesi e montagne in paesaggi silenziosi e immacolati, di fermare il mondo per un attimo, di incantare grandi e piccini. Di regalare momenti intensi di riflessione e di...divertimento con le battaglie di palle di neve!

Marchisotti ha iniziato a fotografare questi paesaggi nel 1974, e ricorda quegli anni con entusiasmo. Usciva all’alba, quando la maggior parte delle persone dormiva ancora, inseguendo la luce giusta, l’inquadratura perfetta: “Montavo le catene sulla mia 500, che era uno spettacolo, e via! Andavo per tutto il Biellese senza timore, mi piaceva. Cercavo la luce, lo scatto migliore, scatto su scatti per trovare quello che rendeva di più", racconta.

Il suo lavoro in un certo senso è stato anche avventura. Spesso Marchisotti si trovava immerso in scenari tanto splendidi quanto insidiosi. “Fotografavo panorami mai visti, meravigliosi,” racconta. “Una volta però, ricordo che a Oropa sono sprofondato nella neve e non riuscivo più ad alzarmi - prosegue il fotografo -. Il Burnel era quasi tutto coperto, non c’era nessuno che potesse aiutarmi. Ammetto che mi sono spaventato. Poi ce l’ho fatta, ma è stata un’avventura anche quella.”