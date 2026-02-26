 / COSTUME E SOCIETÀ

Netro in festa: Elena spegne 104 candeline alla Casa per Anziani Simonetti FOTO

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco di Netro

Un traguardo straordinario quello raggiunto da Elena G., che domenica 22 febbraio ha compiuto 104 anni. Un compleanno importante, celebrato con affetto e riconoscenza dalla comunità della Casa per Anziani Simonetti di Netro dove è ospite.

Il giorno successivo, lunedì 23 febbraio, il Presidente, la Direzione, l’Amministrazione e i Volontari della struttura hanno organizzato una festa a sorpresa per rendere omaggio alla loro ospite speciale. Un momento di gioia condivisa, tra sorrisi, musica e calorosi auguri.

Determinante la collaborazione e la partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Gruppo dei musicisti, presenza costante nelle occasioni speciali, che ha animato il pomeriggio con brani e melodie capaci di coinvolgere ospiti e familiari.

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco di Netro Laura Gorni, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale, testimoniando la vicinanza dell’intera comunità a Elena e alla struttura.

