Biella e Oropa sotto la neve: le fotografie di Marchisotti di un paesaggio inedito FOTO

Tra tutte, Marchisotti custodisce con particolare affetto una fotografia del Battistero all’imbrunire

Biella e Oropa sotto la neve: le fotografie di Marchisotti di un paesaggio inedito FOTO copyright di Roberto Marchisotti

Biella città e Oropa si mostrano in una veste suggestiva grazie agli scatti del fotografo Marchisotti, che ha catturato la città e i dintorni sotto un manto di neve che oggi sembra regalare alla città un'immagine molto lontana nel tempo. Tra le immagini più suggestive, spiccano Piazza Vittorio Veneto, il Piazzo, piazza San Paolo, piazza Duomo e la cara vecchia funicolare. Essì, tra gli scatti di Marchisotti uno in particolare ritrae i binari coperti da un manto soffice. E poi la neve che ricopriva via Ivrea, trasformando la città in un panorama quasi surreale. 

Tra tutte, Marchisotti custodisce con particolare affetto una fotografia del Battistero all’imbrunire, dove i fiocchi si vedono uno a uno, appaiono talmente in evidenza, da sembrare quasi disegnati che ha chiamato "Fiocchi di stupore". "Non era semplice fare scatti del genere – racconta – anche perché per esempio per ottenere immagini candide, al mattino, dovevo alzarmi prestissimo, quando la gente dormiva, le auto non erano ancora passate, e nemmeno i mezzi per spazzare la neve. E' stato un grande lavoro, ma ne è valsa la pena e custodisco un immenso archivio di Biella sotto la neve".

Gli scatti di Marchisotti non sono solo una testimonianza visiva della neve in città, ma anche un racconto emozionale di Biella e Oropa viste con occhi attenti, capaci di fermare attimi di silenzio, luce e magia che oggi sembrano lontanissimi.

