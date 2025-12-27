 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 27 dicembre 2025, 07:50

Nuovi pannelli per raccontare Castelletto Cervo

castelletto cervo

Nuovi pannelli per raccontare Castelletto Cervo (foto dalla pagina Facebook di Comune di Castelletto Cervo)

Nelle scorse settimane sono stati installati due nuovi pannelli informativi all’ingresso di Castelletto Cervo.

Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “L’intervento intende valorizzare ciò che rende il paese davvero speciale: il legame unico tra cultura, natura e Baraggia, la storia e le tradizioni della nostra comunità, e il fascino dell’ex priorato cluniacense. Un piccolo intervento che contribuisce a presentare meglio la nostra realtà a chi arriva e a chi ci vive ogni giorno”.

g. c.

