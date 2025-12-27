Nuovi pannelli per raccontare Castelletto Cervo

Nelle scorse settimane sono stati installati due nuovi pannelli informativi all’ingresso di Castelletto Cervo.

Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “L’intervento intende valorizzare ciò che rende il paese davvero speciale: il legame unico tra cultura, natura e Baraggia, la storia e le tradizioni della nostra comunità, e il fascino dell’ex priorato cluniacense. Un piccolo intervento che contribuisce a presentare meglio la nostra realtà a chi arriva e a chi ci vive ogni giorno”.