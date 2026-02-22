I Carabinieri incontrano gli studenti: cultura della legalità a Pettinengo

Il 19 febbraio 2026 le aule dell’Istituto Comprensivo di Pettinengo hanno ospitato un importante momento di formazione e riflessione dedicato alla Cultura della Legalità. Protagonisti dell’incontro i nove alunni della classe terza media, accompagnati dai loro insegnanti, che hanno preso parte a un dialogo diretto con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

La conferenza è stata condotta dal Lgt. C.S. Remy DI RONCO, comandante della Stazione di Bioglio, coadiuvato dal Mar. Gabriele DI SIMONE, vicecomandante della medesima Stazione.

Dopo un’introduzione sulla storia secolare dell’Arma e sulla sua organizzazione capillare sul territorio, il maresciallo Di Simone ha guidato gli studenti in un percorso didattico supportato da contenuti multimediali. L’attenzione si è concentrata su temi di stretta attualità e di particolare rilevanza per le nuove generazioni:

Tutela della persona: diritti umani, contrasto alla violenza e prevenzione dello stalking;

Sicurezza digitale: rischi connessi all’accesso a Internet, con focus su cyber-bullismo e pedopornografia;

Convivenza civile: bullismo e nozioni fondamentali di sicurezza stradale.

Accanto agli aspetti teorici, i militari hanno condiviso esempi tratti dalla realtà quotidiana e casistiche comuni, stimolando un confronto vivace e partecipato. L’obiettivo è stato quello di evidenziare il ruolo dell’Arma come forza di prevenzione, contrasto e punto di riferimento umano, pronto all’ascolto e al sostegno di chi si trovi in condizioni di fragilità.

"È fondamentale che i ragazzi percepiscano le istituzioni come alleati vicini - è stato sottolineato nel corso dell’incontro -. Segnalare tempestivamente ai genitori, agli insegnanti o ai Carabinieri eventuali anomalie o situazioni di disagio è il primo passo per proteggere se stessi e gli altri".

L’incontro, durato circa due ore, si è concluso con un bilancio estremamente positivo: gli alunni hanno mostrato grande interesse e maturità, partecipando attivamente al dibattito e confermando come la sensibilizzazione nelle scuole rappresenti un pilastro fondamentale per la costruzione di una società più consapevole e sicura.