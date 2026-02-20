“Chie cunfessat sas òperas malas printzipiat sas bonas” / “Chi confessa le opere cattive inizia quelle buone”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “Chi confessa le opere cattive inizia quelle buone” rivela un cambiamento di vita, che, nel linguaggio cristiano, si direbbe “segno di conversione”. La conversione, però, è un cammino spirituale per progredire, giorno dopo giorno, e soprattutto nella Quaresima

Presentada de su dìciu:

“Chie cunfessat sas òperas malas printzipiat sas bonas” isvelat unu cambiamentu de vida, chi, in su limbazu cristianu, si diat narrer’ “signu de cunversione”. Sa cunversione, pèro, est unu caminu ispirituale pro mezorare, die pro die, e pius de totu in sa Caresima.

Custu diciu podet esser’ nadu pro ispuntorzare caligunu a cumintzare a fagher’ òperas bonas, comente proa de cambiamentu de vida. Ma podet esser nadu puru comente bona notiscia a chie esserat in pena pro pessones caras aviadas in caminu malu.

A mie mi batit a conca cussu giovanu chi, pustis de si aer’ isperdisciadu sa parte de sos benes, chi aiat pretesu dae su babbu, si pentit e detzidit de torrare a domo.

Su contu l’agatamos in s’Evanzeliu de Luca, in su capìtulu 15. Legimos sos versos 17-20, inue si narat comente su giovanu riconnoschet de aer’ isbagliadu. Luca iscriet: “Tandho (su giovanu) est torradu in se e at nadu a isse matessi: «Cantos salariados in domo de babbu meu tenent pane in abbundhàntzia e deo innoghe morzo de famene! Mi ndhe apo a pesare, andho dae babbu meu e li naro: «Ba’, apo pecadu contra a su Chelu e contra a tie; non so pius dignu de esser’ giamadu fizu tou. Tratami comente unu de sos teracos tuos». Tando est partidu e s’est postu in caminu pro torrare dae su babbu sou”.

Si lu cherimos narrer’ a modu nostru, cussu giovanu at cunfessadu sas òperas malas e at printzipiadu sas bonas, dendhe consolu mannu a su babbu, chi, cun s’anima in pena, fit semper’ a oju in bia aisetendhe chi su fizu esserat torradu. Difatis, l’at bidu benindhe candho che fit ancora atesu dae sa domo e, currindhe, est andhadu a l’atopare (Cfr. Lc 15, 21).

TESTO ITALIANO

Il proverbio: “Chi confessa le opere cattive inizia quelle buone”, può esser detto per spronare qualcuno ad iniziare a fare opere buone, come prova di cambiamento di vita. Ma può esser detto anche come buona notizia a chi fosse in pena per persone care avviate in strade cattive.

A me fa venire in mente quel giovane che, dopo aver dissipato la parte di eredità, richiesta al padre, si ravvede e decide di tornare a casa.

Il racconto lo troviamo nel Vangelo di Luca, nel capitolo15. Leggiamo i versi 17-20, dove si narra come il giovane riconosce di avere sbagliato. Luca scrive: “Allora (il giovane) rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: “Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e s’incamminò verso suo padre”.

Se vogliamo dirlo a modo nostro, quel giovane ha confessato le opere cattive e ha iniziato le buone, dando grande consolazione al padre, che, con l’anima in pena, aveva sempre lo sguardo rivolto alla strada, aspettando che il figlio tornasse. Infatti, lo vide arrivare quando era ancora lontano dalla casa e gli corse incontro (Cfr. Lc 15, 21).

Mariantonia Fara

Nell’immagine, il Sedum coeruleum: in italiano borracina azzurra; in sardo erba de margiani, elva de mazzone, sempri bie asulu, ùa titina, alina’e monte; in spagnolo lágrimas azules, amor y enredo, cultivo de piedra córcego o arrocetas.

Il fiore, fotografato nelle campagne di Monteleone Rocca Doria (Sassari), è una piccola pianta grassa annuale (5–20 cm) appartenente alla famiglia delle Crassulaceae e diffusa nel Mediterraneo occidentale — in particolare in Sardegna, Sicilia e Nord Africa. Apprezzata per i suoi delicati fiori azzurro-violetti o bianchi, che sbocciano tra marzo e giugno, si distingue anche per le foglie carnose, spesso sfumate di rosso, che ne esaltano il valore ornamentale e botanico.