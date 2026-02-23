Lessona, in codice rosso all'ospedale il runner investito da un'auto

Non sarebbe in pericolo di vita il biellese di 19 anni che, nella serata di ieri, 22 febbraio, è stato investito da un mezzo in transito nel comune di Lessona. Nell'impatto avrebbe riportato ferite da codice rosso. È in fase di accertamento la dinamica esatta dell'accaduto che ha visto coinvolte due autovetture.

Poco dopo, sempre ieri, a Trivero, nel comune di Valdilana, una vercellese di 23 anni è stata accompagnata in ospedale per precauzione a seguito di un sinistro stradale autonomo. Sul posto 118 e militari dell'Arma.

Qualche ora prima, a Masserano, un mezzo ha travolto in pieno un animale selvatico. In questo caso, il conducente è rimasto indenne mentre si segnalano danni alla carrozzeria.

Infine, a Quaregna Cerreto, si è verificato un piccolo sinistro stradale tra due veicoli all'interno di un parcheggio. Alla fine, le persone alla guida hanno proceduto alla compilazione del modello cid.