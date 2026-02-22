Raccolta del Farmaco, donate oltre 670mila confezioni: aiuto per più di 500mila persone

Sono oltre 670.000 le confezioni di medicinali raccolte (per un valore superiore a 6 milioni di euro) durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco promosse da Banco Farmaceutico. I farmaci sosterranno 2.118 realtà assistenziali e aiuteranno più di 500.000 persone in condizioni di povertà sanitaria.

All’iniziativa hanno aderito oltre 6.000 farmacie, più di 27.000 volontari e circa 21.000 farmacisti, con un importante contributo economico da parte dei titolari delle farmacie. L’evento si è svolto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il sostegno di istituzioni, realtà del Terzo Settore – tra cui Compagnia delle Opere – imprese e media nazionali.

Il bisogno resta elevato: nel 2025 quasi 502.000 persone (8,5 ogni 1.000 residenti) hanno dovuto chiedere aiuto per ottenere farmaci e cure che non potevano permettersi. Tra loro prevalgono adulti tra i 18 e i 64 anni (58%), ma è significativa anche la presenza di minori (29%).

Banco Farmaceutico invita a continuare a sostenere l’iniziativa attraverso donazioni, 5x1000, contributi aziendali e il recupero dei farmaci validi non utilizzati.

«Il risultato della Raccolta è il segno di un impegno collettivo che rappresenta una speranza concreta per chi è in difficoltà», ha dichiarato il presidente della Fondazione. Anche Compagnia delle Opere ha sottolineato il valore della collaborazione tra Terzo Settore, imprese e professionisti, definendola un’alleanza capace di incidere realmente sulla vita delle persone più fragili.