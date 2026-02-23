Anche a Mongrando è arrivata la magia della Notte dei Racconti

Nei giorni scorsi, la Biblioteca di Mongrando si è trasformata in un piccolo mondo incantato in occasione della Notte dei Racconti, tra scaffali pieni di storie, luci soffuse e sguardi pieni di meraviglia, bambini e famiglie che hanno vissuto un momento speciale fatto di ascolto, immaginazione e condivisione.

“Le pagine dei libri hanno preso vita, le parole sono diventate immagini e le storie hanno unito grandi e piccoli in un’atmosfera calda e accogliente – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - Un grazie di cuore alle nostre volontarie, che con passione, cura e dedizione hanno reso possibile questa serata, donando tempo ed energia alla comunità e regalando ai nostri bambini un’esperienza indimenticabile. La Biblioteca di Mongrando continua ad essere uno spazio vivo, dove cultura, relazione e fantasia si incontrano. Perché ogni storia raccontata è un seme che cresce”.