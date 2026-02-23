Alpini, passaggio di consegne a Mottalciata: Mario Schiapparelli è il nuovo capogruppo

Passaggio di consegne a Mottalciata. Nei giorni scorsi, è stato scelto il nuovo capogruppo degli Alpini: si tratta di Mario Schiapparelli, socio da quasi 7 anni. “È un onore condurre una realtà coesa e unita come quella di Mottalciata. L'impegno non verrà mai meno”. Schiapparelli raccoglie l'eredità di Ezio Bongiovanni, alla guida del gruppo per ben 12 anni.
Un bilancio “positivo – dichiara – contrassegnato da iniziative benefiche e di collaborazione con le altre associazioni e gli enti del nostro paese. Donazioni, solidarietà: sempre in prima fila per il bene comune”.
Un mandato coinciso con i giorni indimenticabili dell'Adunata Nazionale a Biella. “Non dimenticherò mai l'esatto momento della sfilata per le vie del capoluogo biellese con i vessilli di Mottalciata – confida – Un appuntamento storico che ha permesso di instaurare e rafforzare rapporti di amicizia, come il gemellaggio con il gruppo di Montereale della provincia dell'Aquila, in Abruzzo”.