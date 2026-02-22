AlfAlberto, G come Gratificazione: fra “tutto e subito” e gioia profonda VIDEO

AlfAlberto, G come Gratificazione: tra “tutto e subito” e gioia profonda

Nuova tappa dell’“alfAlberto” con la parola gratificazione, dal latino gratus, “piacevole, gradito”: è la soddisfazione che proviamo quando otteniamo qualcosa che desideriamo, un riconoscimento, un obiettivo raggiunto o un momento di piacere personale.

Alberto Antonello sottolinea come viviamo nell’epoca del “tutto e subito”, dove la gratificazione immediata – un acquisto, un video, un viaggio – regala un piacere fugace che svanisce in fretta. Diversa è la gratificazione che richiede tempo, impegno, rinuncia e sacrificio: costruisce qualcosa dentro di noi, forma il carattere e insegna il valore dell’attesa.

La gratificazione può nascere, ancor prima dei risultati esterni, dall’aver fatto del proprio meglio, dall’essere stati coerenti con i propri valori, dall’aver agito senza aspettarsi nulla in cambio. E, in una prospettiva di fede, "c’è più gioia nel dare che nel ricevere": una pace e una gioia profonde che trovano origine nella presenza di Dio e nel suo Santo Spirito.