SPORT | 31 gennaio 2026, 06:50

Biella-Oropa, la cronoscalata dei prototipi: il reportage di Roberto Marchisotti FOTO

Le immagini storiche delle edizioni 1989 e 1990 del Campionato italiano raccontano 13 chilometri di velocità, rischio e passione motoristica.

Oggi affrontiamo un viaggio attraverso immagini che raccontano di velocità, rischio e passione. È dedicato esclusivamente ai prototipi, il reportage fotografico sulla cronoscalata Biella–Oropa, gara di 13 chilometri valida per il Campionato italiano, realizzato tra le edizioni del 1989 e 1990 dal fotografo biellese Roberto Marchisotti, che all'epoca scattava anche per diverse testate giornalistiche.

Le riprese sportive  non hanno limiti per Marchisotti. Fin dagli esordi della sua carriera, come dimostrano i numerosi servizi realizzati nel corso degli anni in diverse città e province italiane, il suo obiettivo ha immortalato alcune delle competizioni più importanti del panorama motoristico e sportivo nazionale: dalla “200 Miglia” di Imola nel 1976, alla Formula 1 a Monza nel 1984, passando per il Giro d’Italia, le esibizioni delle Frecce Tricolori e il Rally della Lana, seguito ininterrottamente dal 1973 al 2000. Non solo però rally e grandi eventi: nel suo archivio trovano spazio anche la Biella–Oropa moto del 1980, il motocross di Maggiora, l’autocross di Occhieppo Graglia già dal 1965, le gare fuoristrada di Vigone e numerose competizioni sciistiche.

"Per me il rischio era all’ordine del giorno – racconta Marchisotti –. Spesso dovevo discutere con i commissari di gara per riuscire a lavorare come ritenevo giusto e ottenere le immagini che avevo in mente. Ho avuto molta fortuna se oggi sono ancora qui a raccontarlo".

Nella sua testimonianza c’è spazio anche per un ricordo personale. "Parlando di motori, la mia stima va all’amico Adriano Parlamento, scomparso tragicamente nel 2005 all’età di 63 anni – prosegue –. Era un apprezzato pilota biellese di rally e cronoscalate, oltre che un grande preparatore di auto da competizione. Adriano ha portato il mio nome in molte edizioni del Rally della Lana e oggi finalmente gli rendo onore con la meritata copertina".

Commissari di gara, foto copyright Roberto Marchisotti

Commissari di gara, foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

Prototipo AMS 1600 Adriano Parlamento, foto copyright Roberto Marchisotti

Prototipo AMS 1600 Adriano Parlamento, foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

foto copyright Roberto Marchisotti

Maurizio Roasio, Germano Madaloni e Mauro Nesti, 3 campioni in un colpo solo, foto copyright Roberto Marchisotti

Maurizio Roasio, Germano Madaloni e Mauro Nesti, 3 campioni in un colpo solo, foto copyright Roberto Marchisotti

