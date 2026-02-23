Primo appuntamento stagionale per la Ginnastica Lamarmora

Il primo appuntamento stagionale del Campionato Regionale Silver di ginnastica ritmica, categoria LB1, si è svolto domenica 22 febbraio presso il Palasport Comunale di Candelo.

A rappresentare in gara la Società Ginnastica Lamarmora, sono state Anna Baiolini, nella categoria Junior 1 e Maddalena Calcagno nella categoria Junior 2. Il programma di gara prevedeva due esercizi per ginnasta; Anna si è presentata con cerchio e clavette e Maddalena con palla e nastro. Anna, la prima a scendere in pedana, ha ben eseguito i suoi esercizi, dimostrando una buona tenuta di gara e una buona espressività, ma è poi purtroppo incappata in un piccolo fallo che le è costato ahimè assai caro.

Al termine della competizione, su 27 ginnaste in gara, infatti è risultata quarta, e così, per soli due decimi è rimasta fuori dal podio, che ovviamente era assolutamente alla sua portata. Molto buona comunque la sua prestazione, che la vede ai vertici della sua categoria. Maddalena, reduce da un piccolo infortunio occorsole proprio durante l'ultimo allenamento, non ha affrontato la gara con la solitadeterminazione, probabilmente disturbata da una caviglia non proprio solida. Ginnasta solitamente molto espressiva ed elegante, non ha eseguito con la dovuta precisione i suoi esercizi, ed in classifica generale ha dovuto purtroppo accontentarsi dell' undicesimo posto, su 17 ginnaste partecipanti.Per quanto riguarda la classifica per attrezzo entrambe le ginnaste sono riuscite a conquistare uno splendido secondo posto, Anna alle clavette, e Maddalena al nastro. In questa categoria avrebbe dovuto gareggiare anche Elena Ianni, purtroppo assente per infortunio.

Soddisfatte comunque sia le ginnaste che le loro allenatrici Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Virginia Scribanti, Monica Gelati e la coreografa Alessandra Ceccato. Ma la stagione agonistica del 2026 è appena iniziata ed altre competizioni incombono; il prossimo weekend scenderanno in pedana le giovanissime nuove leve della società ginnastica La Marmora che si cimenteranno a Settimo Torinese nella prima prova del Campionato Regionale Silver LA2. Le ginnaste si allenano stabilmente presso il Palalamarmora, splendida struttura sportiva polifunzionale che propone corsi per tutti i livellie tutte le età di varie discipline sportive e di varie tipologie di fitness.