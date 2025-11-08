 / Calcio

Calcio | 08 novembre 2025, 08:20

ACF Biellese domenica in campo contro il Savi Women

Calcio d' inizio alle 15.00.

ACF Biellese domenica in campo contro il Savi Women, nella foto Francesca Nerva

ACF Biellese domenica in campo contro il Savi Women, nella foto Francesca Nerva

Le ragazze dell'ACF Biellese domani domenica 9 novembre tornano fra le mura amiche contro il Savi Women, dopo la bella vittoria in Valle d'Aosta. 

Francesca Nerva, difensore centrale, "Mi trovo molto bene, sono arrivata quest'anno e le compagne mi hanno subito  fatto sentire a mio agio e quindi mi sono integrata senza problemi. Questa settimana abbiamo lavorato sulla parte atletica e sulla tecnica e speriamo di vincere domenica per proseguire nel nostro percorso".

Appuntamento  a Pavignano allora per sostenere le nostre ragazze!! 

A tutta ,sempre!!!

Calcio d' inizio alle 15.00.

c.s. acf bielles,e s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore