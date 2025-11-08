ACF Biellese domenica in campo contro il Savi Women

Le ragazze dell'ACF Biellese domani domenica 9 novembre tornano fra le mura amiche contro il Savi Women, dopo la bella vittoria in Valle d'Aosta.

Francesca Nerva, difensore centrale, "Mi trovo molto bene, sono arrivata quest'anno e le compagne mi hanno subito fatto sentire a mio agio e quindi mi sono integrata senza problemi. Questa settimana abbiamo lavorato sulla parte atletica e sulla tecnica e speriamo di vincere domenica per proseguire nel nostro percorso".

Appuntamento a Pavignano allora per sostenere le nostre ragazze!!

A tutta ,sempre!!!

Calcio d' inizio alle 15.00.