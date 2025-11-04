A Cossato la cerimonia di intitolazione della piazza Ex Enel, ci sarà anche il ministro Pichetto

Siamo all'ultimo atto. Venerdì 7 novembre, a Cossato, avrà luogo la cerimonia di intitolazione della piazza sorta nella zona di via Mercato, al posto della palazzina dell'ex Enel, demolita completamente nel maggio 2024.

L'area sarà dedicata a Virginia Angela Borrino (1880-1965), pediatra nata proprio a Cossato e laureatasi a Torino: fu docente e medico praticante nel capoluogo piemontese oltre a Siena, Sassari e Perugia. Nel 1955 ricevette l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana per essere stata una delle prime donne a ricoprire il ruolo di direttrice di cattedra e di clinica in Italia, in un ambiente prettamente maschile. È ricordata come esempio di ingegno, rigore morale e dedizione totale alla professione medica, in particolar modo nel campo della pediatria. Già negli anni scorsi, l'amministrazione comunale di Cossato le aveva dedicato due sale della Biblioteca, proprio a due passi dalla sua casa natale. Inoltre, le era stata intitolata una strada a Torino, al confine con il comune di Collegno nell'aprile 2023.

La nuova piazza, inserita nel progetto di rigenerazione del cuore urbano di Cossato, ha visto un finanziamento complessivo di circa 590mila euro. Come spesso dichiarato dall'amministrazione, è un'operazione che punta a creare un anello di collegamento tra le aree pubbliche di Cossato, a partire dalla nuova piazzetta dell'area ex Tricot. Qui, hanno trovato posto anche tecnologie multimediali per rendere la zona ancor più attrattiva: nello specifico, tre videoproiettori da utilizzare a supporto di eventi e manifestazioni, con la proiezione di immagini (uniche o collegate tra loro) per la promozione di appuntamenti speciali dedicati, ad esempio, ai giovani. Già quest'estate è andato in scena il cinema all'aperto.

Il programma dell'intitolazione prevede, alle 17, l'esecuzione di brani musicali a cura del Coro “Incanto tra le note” - Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo di Cossato; poi seguirà il taglio del nastro con la benedizione finale. Sarà presente anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, assieme ad autorità cittadine, provinciali e regionali. Soddisfatto il sindaco Enrico Moggio: “Si apre un nuovo capitolo della storia di Cossato. Un'opera che ha l'obiettivo di rivitalizzare il centro cittadino e cambiare il volto di un'area troppo a lungo penalizzata dagli interventi del passato. Siamo anche onorati di intitolare la prima piazza della città ad una donna, protagonista nel mondo della medicina e della pediatria. La prima donna a dirigere in Italia una clinica universitaria e a raggiungere traguardi importanti”.