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Cossato e Cossatese | 29 aprile 2026, 08:00

Castelletto Cervo: limite di 30 km/h nel centro abitato

La decisione arriva anche dopo il nulla osta della Provincia di Biella

Castelletto Cervo: limite di 30 km/h nel centro abitato

Castelletto Cervo: limite di 30 km/h nel centro abitato

Il Comune di Castelletto Cervo introduce una stretta sulla velocità all’interno del centro abitato. Con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Omar Giletti, viene istituito il limite massimo di 30 km/h in alcuni tratti stradali considerati particolarmente sensibili, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di pedoni e categorie più vulnerabili.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Codice della Strada, che pone tra i suoi principi fondamentali la tutela della sicurezza delle persone. L’amministrazione comunale ha infatti sottolineato la necessità di intervenire in aree caratterizzate dalla presenza di scuole, luoghi di culto e uffici pubblici, dove è più alta la concentrazione di traffico pedonale.

Le nuove limitazioni riguardano in particolare Via XXV Aprile, nel tratto compreso tra il civico 84 e il civico 1 e fino al Cimitero del Capoluogo, oltre a C.na Fiorio fino all’area festeggiamenti sede degli Alpini. In questi punti, già inseriti nel centro abitato istituito nel 2011, la velocità massima consentita passa quindi dagli attuali 50 km/h a 30 km/h.

La decisione arriva anche dopo il nulla osta della Provincia di Biella, che ha autorizzato interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e modifiche alla viabilità lungo la S.P. 313 Cossato–Castelletto Cervo, dove è previsto il nuovo limite ridotto.

s.zo.

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