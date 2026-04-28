Roasio, tentata spaccata all’alba: carabiniere investito durante la fuga

Tentata spaccata intorno alle ore 5:00 di oggi, martedì 28 aprile, a Roasio. Secondo le prime informazioni, sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri.

Stando a quanto emerso, tre persone sarebbero coinvolte: due si sarebbero date alla fuga a piedi nei boschi, mentre una terza si sarebbe allontanata in auto. Durante la fuga, sembra che il conducente abbia investito un carabiniere.

Ancora incerte le dinamiche dell'accaduto e ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti in merito.