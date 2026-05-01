venerdì 01 maggio
È tempo di finale scudetto bocce, l'intervista a Sandro Bonino del Crc Gaglianico: &quot;Siamo pronti&quot; FOTO e VIDEO
Bocce, è tempo di finale scudetto. L'intervista a Sandro Bonino del Crc Gaglianico: "Siamo pronti" FOTO e VIDEO
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SPORT | 01 maggio 2026, 12:40

Bocce, è tempo di finale scudetto. L'intervista a Sandro Bonino del Crc Gaglianico: "Siamo pronti" FOTO e VIDEO

La squadra biellese si sta preparando per disputare la final four che assegnerà il titolo di campione d'Italia 2026.

È tempo di finale scudetto bocce, l'intervista a Sandro Bonino del Crc Gaglianico: &quot;Siamo pronti&quot; FOTO e VIDEO

È tempo di finale scudetto bocce, l'intervista a Sandro Bonino del Crc Gaglianico: "Siamo pronti" FOTO e VIDEO

Sandro Bonino, patron del Crc Gaglianico Botalla Formaggi da oggi è ad Aosta per seguire la squadra che si sta preparando per disputare la final four che assegnerà il titolo di campione d'Italia 2026.

Prima della partita, nella videointervista, parla del percorso per arrivare alla qualificazione e dello stato di forma della squadra che sabato pomeriggio giocherà la semifinale scudetto contro la forte Brb Ivrea, campione in carica. A chiusura dell'intervista un beneaugurante: forza Crc Gaglianico Botalla Formaggi!!! 

Sante Tregnago

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