L'elegante Marta cerca casa, l'aiutiamo a trovarne una? FOTO

Marta è una splendida Cirneca dell’Etna di appena un anno e poco più, con tutta l’eleganza e la bellezza tipiche di questa razza, 16 kg di pura armonia, una linea meravigliosa e uno sguardo capace di rubarti il cuore.

Marta è una cagnolina intelligentissima, simpatica e irresistibile. Una vera macchietta, di quelle che ti fanno sorridere in continuazione. È una “ruba-tempo” nel senso più bello del termine: la guardi, la osservi, la vivi… e le ore passano senza accorgertene

È socievole e affettuosa, ama stare con le persone senza mai essere invadente, perché sa anche essere indipendente e molto equilibrata. Va d’accordo con gli altri cani, sia maschi che femmine, e gioca volentieri con loro. Ama la vita all’aria aperta, il sole, le passeggiate, il movimento e a casa adora il divano! Al guinzaglio è bravissima, cammina bene ed è una compagna perfetta per chi ama condividere momenti fuori casa. È una cagnolina giovane, obbediente e molto ricettiva.

Marta è sterilizzata, microchippata e vaccinata, si trova in stallo casalingo a Biella

Per gli amanti della razza, ma soprattutto per chi cerca una compagna davvero speciale, Marta è la cagnolina giusta!!!

Per lei cerchiamo una bellissima famiglia, pronta ad accoglierla e ad amarla come merita.

Per info

Silvia 3409087029