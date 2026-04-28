TeamVolley, il Botalla accede ai quarti del tabellone finale FOTO

Il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley. Il Botalla accede ai quarti del tabellone finale di Prima Divisione TST e si prepara a un derby. Il Generali conquista una bella vittoria nello “Ziccio”, categoria Under17 . Giornata finale per le piccoline del Conad nel torneo Under12 4x4 .

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST – Ottavi di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Sammaborgo Uno 3-0

(25-17/27-25/25-18)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 1, Boggiani 2, Masserano 9, Siviero, Cena 19, Gariazzo 4, Lanari 5, Pivotto 8, Di Stefano, Barengo 6, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.Coach Ivan Turcich: «Siamo contenti di essere passati ai quarti con un doppio e netto 3-0. Il secondo set è stato un po’ incerto, anche per via di qualche errore, ma per fortuna lo abbiamo strappato ai vantaggi. Nel primo e nel terzo invece non c’è stata storia. Adesso troveremo di nuovo Vigliano, che conosciamo bene. Lo definirei un “derby nel derby”, sia in termini geografici che societari: la stragrande maggioranza delle loro ragazze sono ex-atlete del TeamVolley. Hanno già dimostrato in campionato di poterci mettere in difficoltà, dato che al ritorno in casa avevano vinto 3-2. Vedremo come andrà, siamo comunque contenti del lavoro svolto finora e di dove siamo arrivati. Cercheremo di accedere alla semifinale pur sapendo che, se vorremo tirar fuori un bel risultato, dovremo lavorare meglio rispetto a quanto fatto in stagione».

UNDER17 – TROFEO “D. ZICCIO”

Under17 Trofeo “D. Ziccio” – 4° giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Volley Cigliano 3-1

(23-25/25-16/25-20/26-24)

Coach Alessia Diego: «A inizio gara avevo chiesto alle ragazze di portare in campo ciò che di buono avevano fatto in settimana, e così è stato. Tutte hanno sfoggiato la loro versione migliore, facendo molto bene e dimostrando il vero valore del gruppo. Sono davvero contenta, perché finalmente ho apprezzato una prestazione di buon livello. Nel primo set ci sono stati troppi errori gratuiti, gli altri invece sono andati meglio. Le imprecisioni sono calate progressivamente e quelle poche sono state tutte forzate. Come dico sempre: non è un problema sbagliare quando si prova a fare qualcosa di nuovo, nemmeno se la palla esce di mezzo metro. Sono felice per la squadra, speriamo di replicare questa performance anche nel prossimo turno.».

UNDER12 4x4

Under12 4x4 - Seconda fase

Palasport di Valenza (AL)

ZS CH Valenza Blu – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 2-1

(11-15/15-9/15-10)

ZS CH Valenza Blu – CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0

(15-0/15-5/15-4)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA - CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0

(15-9/15-5/15-3)

ZS CH Valenza Rosso - CONAD TEAMVOLLEY BLU 3-0

(15-2/15-4/15-5)

ZS CH Valenza Rosso – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0

(15-10/15-10/15-14)

Coach Giulia Macchieraldo: «Le nostre bimbe dell’Under12 hanno concluso il loro percorso anche nel campionato 4x4. Purtroppo, i risultati rispecchiano una qualità di gioco che non è stata all’altezza delle loro reali capacità e potenzialità: qualche disattenzione sugli aspetti tattici e un po’ troppa emotività hanno inevitabilmente condizionato le prestazioni. Sapevamo comunque che il passaggio all’ultima fase sarebbe stato molto difficile. Essendo stato l’ultimo impegno “serio” della stagione, è giusto tirare le somme: nel complesso siamo molto fiere dei progressi fatti. Le ragazze sono cresciute sia dal punto di vista tecnico sia, soprattutto alcune, sotto l’aspetto emotivo e nella capacità di vivere la palestra con maggiore consapevolezza. La strada da percorrere è ancora lunga, ma sono fiduciosa nel dire che questo gruppo ha tutte le carte in regola per costruire qualcosa di davvero positivo».