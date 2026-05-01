L’addio di Trivero a don Dino Lanzone, per anni rettore emerito del Santuario della Brughiera

Lutto nella Diocesi di Biella. Nelle scorse ore, è mancato don Dino Lanzone, storico sacerdote del Triverese e della Valsessera. Aveva 99 anni.

Nato a Crocemosso il 22 ottobre 1926, don Secondino Lanzone (ma per chiunque semplicemente don Dino) è stato ordinato nel giugno 1950 dopo aver studiato in seminario. Per anni, è stato parroco prima a Castagnea, nel comune di Portula, poi a Trivero, per oltre un quarantennio. È stato anche apprezzato e stimato rettore emerito del Santuario della Brughiera.

È possibile rendergli visita nella casa del rettore fino alle 19 di sabato 2 maggio e nella chiesa piccola del Santuario dalle 9.30 di domenica 3 maggio. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo a Trivero alle 15 di lunedì 4 maggio partendo dalla chiesa parrocchiale di Matrice. Il Santo Rosario, invece, sarà recitato alle 20.30 di domenica nel Santuario della Brughiera.